Министру экономики Латвии аннулировали доступ к гостайне

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. Министр экономики Латвии Ральфс Немиро лишен доступа к государственной тайне. Об этом сообщает в пятницу местное агентство LETA.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что уже получил от Бюро по защите конституции эту информацию. Он отметил, что для него это неожиданность и ему неизвестны причины, по которым Немиро аннулировали доступ к гостайне.

Теперь партия "Кому принадлежит государство" (КПГ), которую представляет Немиро, должна выдвинуть нового кандидата на пост министра экономики. Планируется, что это произойдет до 16 марта. "Премьер попросил, чтобы мы выдвинули своего кандидата, поэтому ответ дадим в понедельник", - указал представитель КПГ Атис Закатистовс.

Немиро стал министром экономики Латвии 23 января прошлого года, когда парламент республики утвердил состав сформированного Кариньшем правительства.