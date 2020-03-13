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Евразийская интеграция

Премьер Казахстана обсудил с главами правительств РФ и Белоруссии взаимодействие в ЕАЭС

Главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел в пятницу телефонные переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и главой кабинета министров Белоруссии Сергеем Румасом, в ходе которых обсуждались вопросы торгового экономического сотрудничества и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Главы правительств обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского и казахстанско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияКазахстанРоссияЕвразийский экономический союзРумас, Сергей НиколаевичМамин, Аскар Узакпаевич
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