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Посольство в РФ: Лондон и Москва обсуждают подготовку встречи глав стран "пятерки" СБ ООН

В диппредставительстве Великобритании добавили, что "находятся на связи с российским правительством" по этому вопросу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания и Россия поддерживают контакт для обсуждения идеи проведения встречи лидеров государств - постоянных членов Совбеза ООН. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале британского посольства в Москве.

"Великобритания в целом поддерживает идею встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью обсуждения вопросов международного мира и безопасности. Мы находимся на связи с российским правительством, чтобы обсудить дальнейшие детали этого предложения", - указали в посольстве.

Ранее представитель правительства Соединенного Королевства сообщил ТАСС, что Великобритания в целом поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина провести в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН и находится в контакте с российским правительством по этому вопросу. С таким предложением Путин выступил 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Инициативу поддержали Китай, Франция и руководство ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияКитайФранция
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