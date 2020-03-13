Украина ограничивает количество пунктов пропуска через госграницу и КПП в Донбассе

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Украины приняло решение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и контрольно-пропускных пунктов в Донбассе. Соответствующее распоряжение принято на выездном внеочередном заседании кабинета министров с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает в пятницу правительственный портал.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, такое решение разработано во исполнение решений Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Учитывая значительный рост количества заболевания коронавирусной инфекцией и высокий уровень трансграничной миграции населения, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предоставила соответствующие предложения. Во исполнение этих решений разработано распоряжение об ограничении количества пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля [в Донбассе] для предотвращения угроз занесения и распространения на территорию Украины коронавирусной инфекции" - отметил министр.

Сколько и какие именно пункты останутся открытыми, будет определено сегодня на Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что все украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться домой.