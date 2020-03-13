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Суд Киева через газету вызвал Януковича на заседание 23 марта

В повестке отмечаются уважительные причины, по которым экс-президент Украины не может прибыть в суд

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд вызывает на заседание 23 марта экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в пятницу в официальной правительственной газете "Урядовый курьер" (Правительственный курьер).

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Согласно тексту повестки, Янукович должен явиться в суд в 11:00 (12:00 мск) 23 марта. Суд должен рассмотреть апелляционную жалобу защитников на приговор суда первой инстанции - Оболонского районного суда Киева - по делу о государственной измене. При этом в повестке отмечаются уважительные причины, по которым Янукович не может прибыть в суд.

После длившегося более полутора лет судебного процесса на Украине Оболонский райсуд Киева 24 января 2019 года приговорил бывшего президента Украины заочно к 13 годам тюремного заключения, но полностью оправдал по ключевому пункту обвинения - в потере Крыма.

В рамках этого дела, возбужденного в отношении Януковича новыми властями Украины после государственного переворота в феврале 2014 года, экс-президент обвинялся по трем пунктам - в госизмене, в пособничестве в ведении агрессивной войны и в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Янукович назвал приговор против него незаконным и написанным под диктовку режима президента Петра Порошенко.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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