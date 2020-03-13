Встреча советников глав стран "нормандской четверки" перенесена из-за коронавируса

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Встреча советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) должна была состояться в четверг, однако была перенесена из-за распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу на брифинге сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли", - заявил он.

При этом Ермак добавил, что Киев сохраняет надежду на встречу лидеров "четверки" в Берлине в апреле. По его словам, на следующей неделе состоится телефонный разговор между советниками. "Мы будем говорить о дате встречи лидеров, которая должна быть в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сообщил Ермак.

Во время предыдущей встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года была достигнута договоренность вновь встретиться через четыре месяца. Тогда указывалось, что перед ней необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня в Донбассе, произвести разведение сил и средств на трех новых участках, приступить к разминированию и начать разработку законодательства по предоставлению региону особого статуса по "формуле Штайнмайера".