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Распространение коронавируса нового типа

Австрия прерывает авиасообщение с Испанией, Францией и Швейцарией из-за коронавируса

Ограничения вступают в силу с 16 марта

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Австрия с 16 марта прекращает авиасообщение с Испанией, Францией и Швейцарией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу объявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам совещания в правительстве.

"Есть некоторые страны, где вирус распространяет особенно быстро - это Испания, Франция и Швейцария. Мы вынуждены с понедельника прекратить авиасообщение с этими странами и ввести контроль на швейцарской границе, как мы это сделали с Италией", - проинформировал Курц.

 

Теги
АвстрияИспанияФранцияШвейцарияКурц, СебастьянРаспространение коронавируса нового типа
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