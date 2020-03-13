Австрия прерывает авиасообщение с Испанией, Францией и Швейцарией из-за коронавируса

ВЕНА, 13 марта. /ТАСС/. Австрия с 16 марта прекращает авиасообщение с Испанией, Францией и Швейцарией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу объявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам совещания в правительстве.

"Есть некоторые страны, где вирус распространяет особенно быстро - это Испания, Франция и Швейцария. Мы вынуждены с понедельника прекратить авиасообщение с этими странами и ввести контроль на швейцарской границе, как мы это сделали с Италией", - проинформировал Курц.