Reuters: ЕС предлагает Британии сохранить тесное партнерство и создать совещательный орган

Документ, в котором больше 400 страниц, был в четверг вечером направлен для ознакомления руководству 27 государств - членов сообщества и должен быть представлен представителям Великобритании в ближайшие дни. Несмотря на то, что запланированная на следующую неделю личная встреча переговорщиков ЕС и Великобритании была отменена из-за угрозы, связанной с распространением коронавируса нового типа, стороны изучают возможность продолжить переговоры в другом формате, вероятно с использованием видеосвязи.

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. ЕС предлагает Великобритании сохранить тесное партнерство после Brexit и создать совместный британо-европейский совещательный орган. Об этом сообщили в пятницу агентство Reuters и вещательная корпорация BBC , ознакомившиеся с подготовленным Еврокомиссией проектом торгового соглашения между Соединенным Королевством и Евросоюзом.

BBC отмечает, что в проекте документа, который носит название "Новое партнерство Европейского союза и Соединенного Королевства", пока не прописаны многие пункты, однако из него ясны ключевые предложения ЕС. Брюссель настаивает на обеспечении сторонами равных условий конкуренции и налогообложения, защиты прав граждан и трудящихся, а также одинаковых стандартов охраны окружающей среды. Обсуждение "равных правил игры" станет задачей одного из 16 подкомитетов нового британо-европейского совета, который Брюссель предлагает учредить. При этом в проекте документа также прописано, что Евросоюз получит право вводить ограничительные меры в отношении Великобритании при нарушении условий партнерства, уведомляя Лондон о введении санкций за 15 дней.

Как сообщает Reuters, 17-страничное приложение к документу содержит также предложения ЕС, касающиеся сотрудничества сторон в вопросах внешней политики, обороны и обеспечения безопасности. При этом авторы документа признают, что "Соединенное Королевство ясно заявляло, что не заинтересовано в обсуждении" данных предложений. Предполагается также заключение новых договоренностей об экстрадиции и обмену данными в том случае, если Великобритания не выйдет из Европейской конвенции по правам человека, что, согласно сообщениям британских СМИ, может произойти.

Неприемлемые предложения

В конце февраля представитель британского премьера на переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявлял, что обеспечение "равных правил игры" в понимании Брюсселя означает, что Великобритания продолжит ориентироваться на правила и предписания ЕС, будет оперативно гармонизировать свое законодательство с европейским, а Евросоюз будет следить за соблюдением этих условий. По словам Фроста, такие условия неприемлемы для королевства, которое покинуло ЕС, чтобы устанавливать собственные законы. Исходя из обозначенной Лондоном позиции, Би-би-си делает вывод о том, что большинство предложений, содержащихся в тексте документа, будут отвергнуты британской стороной, которая больше заинтересована не в заключении всеобъемлющего соглашения, а ряда отдельных, в каждом из которых будет прописан механизм разрешения споров.

Великобритания официально покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в ходе которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли. Продлевать переходный период Лондон не намерен, несмотря на осложнение переговоров пандемией коронавируса. Если соглашение о свободной торговле не будет заключено до конца года, а переговорный период не будет продлен, Великобритании и ЕС придется начать торговать по правилам ВТО, что среди прочего означает возвращение многочисленных таможенных тарифов.