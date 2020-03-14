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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Казахстане из-за коронавируса отменили заседание политсовета правящей партии "Нур Отан"

Его планировали провести 18 марта

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Правящая партия Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") приняла решение отменить заседание политического совета, запланированное на 18 марта, из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Бауыржан Байбек в субботу.

"В связи с введением ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции заседание политического совета партии "Нур Отан", назначенное на 18 марта 2020 года, отменяется", - написал Байбек на своей странице в Twitter.
 

Теги
КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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