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Парламент Румынии одобрил состав и программу нового кабмина во главе с Лудовиком Орбаном

За новый кабинет высказались 286 депутатов и сенаторов, против - 23

БУХАРЕСТ, 14 марта. /ТАСС/. Парламент Румынии большинством голосов одобрил в субботу состав нового правительства страны во главе с Лудовиком Орбаном (Национал-либеральная партия - НЛП) и его программу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

За новый кабинет высказались 286 депутатов и сенаторов, против - 23.

Голосование проходило не по стандартной процедуре из-за эпидемии коронавируса. Назначенный премьер-министр Лудовик Орбан находится в изоляции, он распространил текст своего выступления онлайн. Также не появились в парламенте и кандидаты в министры, парламентарии кратко заслушали их в режиме видеосвязи.

Поскольку не было и прений, лидеры некоторых партий разместили свои выступления в социальных сетях.

Журналистам доступ в Дворец парламента был запрещен.

Теги
Румыния
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