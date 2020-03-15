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Выборы президента США - 2020

AP: первичные выборы в штате Джорджия отложены до 19 мая из-за коронавируса

Праймериз в штате Луизиана по тем же причинам были перенесены с 4 апреля на июнь

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Проведение первичных выборов (праймериз) в американском штате Джорджия перенесено с 24 марта на 19 мая из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство AP со ссылкой на вице-губернатора Джорджии Брэда Раффенспергера.

Губернатор штата Брайан Кемп в субботу ввел режим чрезвычайной ситуации. В Джорджии выявлено 66 случаев заражения новым коронавирусом и зафиксирован один летальный исход. Кемп направил на рассмотрение законодательного собрания штата предложение об экстренном выделении $100 млн на противодействие распространению заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Праймериз в штате Луизиана по тем же причинам были перенесены с 4 апреля на июнь. Первичные выборы в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо состоятся, как и намечено, 17 марта. Национальный съезд Республиканской партии, на котором нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп должен быть утвержден в качестве кандидата в президенты, пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Национальный съезд Демократической партии, на котором будет названо имя соперника Трампа на предстоящих выборах, пройдет 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 2655, умерли 56 человек. Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.

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