Премьер Чехии прогнозирует введение в стране общенационального карантина

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что правительство в ближайшее время может ввести в республике из-за распространения коронавируса общенациональный режим карантина. Об этом политик заявил, выступая в воскресенье в эфире пражского телеканала Prima.

"Мы двигаемся в направлении принятия очередной меры [эпидемиологической безопасности], максимальной меры [общенационального карантина]", - сказал Бабиш.

В Чехии, где действует режим чрезвычайной ситуации, стремительно растет количество заразившихся коронавирусом. В субботу число инфицированных в республике составляло 189 человек. На данный момент оно возросло до 231 больного. Бабиш ожидает, что к вечеру их будет более 300.

В ближайшие часы состоится экстренное заседание чешского правительства, на котором, по словам премьера, будет обсуждаться возможность введения в республике общенационального карантина. В этой обстановке, в частности, в больницах будут проводиться исключительно экстренные операции, перенос которых не представляется возможным.

Бабиш настоятельно рекомендовал пожилым гражданам оставаться дома. Коронавирус, по его словам, особенно опасен для них.

Коронавирус распространяется во всех 14 краях Чехии. Наибольшее число инфицированных выявлено в Праге. Минздрав страны впервые информировал о появлении в республике коронавируса 1 марта.