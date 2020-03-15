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75-летие Победы

Посол в России: США намерены направить высокопоставленную делегацию в Москву на 9 Мая

Джон Салливан при этом не уточнил, кто именно в нее войдет

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вашингтон планирует направить в Москву высокопоставленных представителей для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" посол США в РФ Джон Салливан.

"На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдет в делегацию США. Но я могу заверить - этому привержен президент США и его администрация, - что, если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", - подчеркнул дипломат.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон75-летие Победы
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