В Румынии в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник ввел в стране в связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"Начиная с сегодняшнего дня, на всей территории Румынии вводится чрезвычайное положение сроком на 30 дней", - сказал он.

В декрете, подписанном президентом, перечислены меры, принимаемые в условиях чрезвычайного положения. В течение пяти дней декрет должен быть одобрен парламентом.