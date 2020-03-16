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Распространение коронавируса нового типа

В Румынии в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение

Режим вводится сроком на 30 дней

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник ввел в стране в связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"Начиная с сегодняшнего дня, на всей территории Румынии вводится чрезвычайное положение сроком на 30 дней", - сказал он.

В декрете, подписанном президентом, перечислены меры, принимаемые в условиях чрезвычайного положения. В течение пяти дней декрет должен быть одобрен парламентом.

Теги
РумынияЙоханнис, КлаусРаспространение коронавируса нового типа
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