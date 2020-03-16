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Распространение коронавируса нового типа
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Чили закрывает границу для въезда иностранцев из-за коронавируса

Эта мера начинает действовать с 18 марта

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 марта. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в понедельник сообщил, что со среды страна закроет все границы для въезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.

"Мы решили закрыть все наземные, морские и воздушные границы для въезда иностранцев. Эта мера начинает действовать с 18 марта", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в "Перископе".

Как отметил глава государства, чилийцы и иностранцы с видом на жительство смогут въехать в страну. "Мы также попросили вооруженные силы помочь в контроле за границами, чтобы гарантировать полную реализацию объявленных ограничительных мер", - добавил Пиньера.

Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Хайме Маньялич, за последние сутки число случаев заражения коронавирусом в стране удвоилось. "У нас 80 новых случаев. До этого у нас было 75 случаев, общее число достигло 155 человек", - отметил он. По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии. "Прогноз у обоих положительный", - добавил министр.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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