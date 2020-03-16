Мэр Нью-Йорка призвал остановить постройку стены на границе с Мексикой из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал в понедельник администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от строительства стены на границе с Мексикой и вместо этого направить ресурсы на решение проблем, связанных со вспышкой коронавируса.

"У нас чрезвычайная ситуация в национальном масштабе, мы оказались в условиях глобальной пандемии, а американские военнослужащие, тем не менее, все еще участвуют в программе строительства задуманных Трампом бесполезных стен на границе, - отметил он в Twitter. - Ради Бога, избавьте их от выполнения этих задач и направьте их на решение проблем, связанных с коронавирусом".

Губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Фил Мэрфи распорядился в понедельник прекратить занятия во всех дошкольных заведениях, школах и университетах на территории штата в связи со вспышкой коронавируса. "Все занятия в детских дошкольных учреждениях вплоть до старших классов школ, а также все занятия в колледжах и университетах - государственных и частных - прекращаются в среду, 18 марта, до того момента, когда органы здравоохранения сочтут возможным безопасно возобновить их", - сообщил губернатор в Twitter.

В свою очередь, губернатор штата Род-Айленд Джина Раймондо объявила в понедельник о введении запрета на мероприятия с участием более 25 лиц. Этот запрет вступает в силу во вторник и распространяется на деятельность различных служб на территории штата, в частности, департамента по выдаче водительских прав и регистрации автомашин. Кроме того, до 30 марта вводятся жесткие ограничения на работу предприятий общественного питания.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3563, умерли 65 человек.