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Распространение коронавируса нового типа

Лидеры "пятерки" СБ ООН могут обсудить на саммите ситуацию с коронавирусом

Посол Франции в Москве Пьер Леви отметил, что данный саммит "нельзя воспринимать как новый Ялтинский или Потсдамский саммит"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лидеры пяти государств - постоянных членов Совбеза ООН могли бы обсудить на саммите кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" посол Франции в Москве Пьер Леви.

"Пока не знаю, какая будет повестка, но лично я думаю, что лидеры могли бы обсудить и нынешний кризис, связанный с эпидемией. Мы в ответе за порядок в мире", - сказал он.

Леви также подчеркнул, что президент Франции Эмманюэль Макрон заинтересован в углублении диалога с Россией. "Франция как постоянный член Совбеза, как и Россия, несет определенную ответственность. Так что это предложение (о проведении саммита - прим. ТАСС) , по которому мы готовы работать и с Россией, и с другими партнерами", - указал он.

Посол отметил, что данный саммит "нельзя воспринимать как новый Ялтинский или Потсдамский саммит". "Мы несем ответственность в силу того, какой миропорядок был определен в 1945 году, и очень важно, чтобы этот саммит постоянных членов Совбеза ООН состоялся. Но в то же время, важно, чтобы мир мог адаптироваться к вызовам XXI века", - добавил дипломат.

Пандемия коронавирусной инфекции позволит переосмыслить устройство мировой экономической и санитарной системы. "В условиях глобализированной экономики под угрозой могут оказаться целые производственные цепочки. Я не верю в возможность отойти от глобализации, хотя, возможно, стоит подумать о европейском суверенитете в определенных отраслях экономики. Думаю, что этот кризис заставит нас не просто мобилизовать свои силы, но переосмыслить то, как вообще устроена мировая экономическая и санитарная система", - отметил он.

Леви также сообщил, что посольство предпринимает все меры для оказания помощи французам, находящимся в России. "Учитывая, сколько французов живут в России или приехали сюда в качестве туристов, мы стремимся информировать соотечественников о том, что происходит, остаемся с ними в контакте и разъясняем меры, необходимые для предотвращения распространения эпидемии и в то же время сохранения французского присутствия в России. Я как посол и вся моя команда мобилизованы с тем, чтобы в условиях кризиса (похоже, что долгосрочного) все проходило в лучшем виде", - отметил дипломат.

Оценивая закрытие для туристов шенгенской зоны, а также ввод запрета на въезд иностранцев в Россию, посол отметил, что это "сложные, но необходимые меры противодействия эпидемии", которые "связаны с коллективной ответственностью и здоровьем граждан". "Я, конечно, хочу подчеркнуть временный характер этих мер. Как только санитарная обстановка позволит, Франция как лидер туристической отрасли вновь будет гостеприимно принимать и российских туристов, и других гостей", - подчеркнул Леви.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, президент РФ Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Инициативу поддержали КНР, Франция и руководство ООН.

Ранее представитель правительства Соединенного Королевства сообщил ТАСС, что Великобритания в целом поддерживает предложение президента РФ провести в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН и находится в контакте с российским правительством по этому вопросу. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приветствует предложение президента РФ Владимира Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности ООН и предлагает провести встречу на территории Соединенных Штатов.

Теги
РоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
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