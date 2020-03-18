{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Совбез ООН откладывает проведение заседаний из-за коронавируса

Среди членов СБ возникли противоречия о возможности проведения встреч в формате видеоконференций

ООН, 18 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пока не принял решения о переводе встреч на видеоформат и откладывает заседания, запланированные на этой неделе. О переносе заседаний во вторник в письме журналистам сообщил председатель Совета Безопасности в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь.

Как стало известно ТАСС, среди членов СБ возникли противоречия о возможности проведения встреч в формате видеоконференций. В частности, российское постпредство настаивает на личном присутствии дипломатов в зале Совета. В то же время ранее постпред Великобритании при ООН призывала к переходу на видеосвязь.

"С учетом текущий ситуации с COVID-19 и мер, принимаемых ООН, Совет должен принять необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, поэтому он решил отложить запланированные на этой неделе встречи", - информировал постпред Китая.

При этом Чжан Цзюнь заверил, что Совбез продолжает полностью выполнять возложенные на него функции и на следующей неделе будет готов рассмотреть резолюции по Судану и Дарфуру.

Все сотрудники секретариата ООН, кроме тех, чье присутствие в штаб-квартире принципиально не необходимо, сейчас работают из дома. В то же время сам генсек Антониу Гутерриш работает в своем офисе в здании ООН, но ограничил на время зарубежные поездки. На данный момент в штаб-квартире было три подтвержденных случая заболевания - у дипломата из Филиппин, у сотрудника секретариата и у одного из журналистов.

Теги
Гутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Выборы президента США - 2020
Байден побеждает на первичных выборах демократов во Флориде и Иллинойсе
Ведущие СМИ смогли представить прогнозы относительно исхода праймериз сразу же после закрытия участков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС