Байден почти лишил Сандерса шансов на победу в гонке демократов

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден во вторник одержал уверенную победу на первичных выборах (праймериз) в трех американских штатах. Он значительно увеличил отрыв от своего, по сути, единственного соперника в предвыборной борьбе демократов - сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
Праймериз состоялись во Флориде, Иллинойсе и Аризоне. На кону были суммарно более 440 голосов делегатов, которые на предстоящем 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от партии. Обработка бюллетеней в этих штатах официально пока не завершена, но ведущие американские СМИ уверены, что победу с немалым перевесом во всех трех случаях одержал Байден.
До выборов во вторник он опережал Сандерса примерно на 150 голосов. Теперь его преимущество увеличилось почти в два раза. Согласно последним оценкам газеты The New York Times, с учетом предварительных итогов голосования во вторник у Байдена 1147 голосов, у Сандерса - 861.
У сенатора от Вермонта по-прежнему есть теоретическая возможность заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов, что необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов, но для этого ему надо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. Если верить последним опросам общественного мнения в США, шансов на это очень мало.
The New York Times называет имеющийся у Байдена отрыв по числу голосов делегатов "почти непреодолимым" для Сандерса.
Задел на президентские выборы
Уверенная победа во Флориде и Аризоне была для Байдена очень важна, поскольку они входят в сравнительно небольшое число штатов, где трудно предсказать исход голосования на президентских выборах.
"Поскольку в Америке голосуют выборщики, представляющие штаты, а не само население, в игре реально находятся 10-12 штатов. Все остальные являются по своей сути однопартийными. Заранее известно, какая партия, какой кандидат выиграет выборы", - отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Наряду с Аризоной и Флоридой в число данных "колеблющихся" штатов входят, в частности, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Огайо, Миннесота, Невада, Северная Каролина и Вирджиния. На президентских выборах 2016 года Дональд Трамп, будучи кандидатом от республиканцев, с небольшим перевесом победил в Аризоне и Флориде демократа Хиллари Клинтон.
Иллинойс, где Байден также во вторник нанес поражение Сандерсу, с этой точки зрения менее важен. Он входит в число штатов, где кандидату в президенты от демократов одержать победу над республиканцем заведомо проще всего.
Трамп гарантировал участие в выборах
Трамп, по итогам состоявшихся во вторник праймериз республиканцев в Иллинойсе и Флориде, заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от этой партии на президентских выборах.
Согласно подсчетам телеканала CNN, Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.
Исход предвыборной гонки у республиканцев изначально не вызвал сомнений, поскольку у Трампа не было серьезных соперников из числа однопартийцев.
Выборы во время пандемии
Распространение коронавируса серьезно осложнило проведение первичных выборов в США. Ранее ожидалось, что праймериз во вторник состоятся также и в Огайо. В понедельник губернатор этого штата Майкл Девайн заявил, что выборы будут перенесены на начало июня, хотя суд не дал разрешения на это. Голосование на первичных выборах также отложили уже в штатах Кентукки, Луизиана, Джорджия и Мэриленд.
Как сообщило агентство Associated Press, при проведении первичных выборов во вторник имел место ряд трудностей. Во Флориде сотни добровольцев, которые ранее выражали готовность помогать при проведении праймериз, не пришли на участки из-за опасений заразиться. В Иллинойсе имели место случаи, когда избирательные участки открылись с большим опозданием, поскольку не явились сотрудники, которые должны были обеспечивать их работу.
Газета The New York Times констатирует, что из-за вируса явка избирателей на голосовании во всех трех штатах была несколько снижена. Кандидаты также проводили агитацию в штатах перед праймериз менее активно, чем обычно.
Согласно оценкам университета Джонса Хопкинса, подготовленным на основе данных федеральных и местных властей, в США были зарегистрированы 6362 случая заражения новым коронавирусом. Они были выявлены во всех американских штатах и федеральном округе Колумбия. Зафиксированы 108 летальных исходов.