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МИД Украины передал российской стороне ноту протеста в связи с поездкой Путина в Крым

Президент России 18 марта начал двухдневную рабочую поездку на Крымский полуостров

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел выразило "решительный протест" в связи с прибытием президента России Владимира Путина с рабочим визитом на Крымский полуостров. Об этом в среду внешнеполитическое ведомство Украины сообщило в среду.

"В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", - сказано в сообщении МИД Украины, размещенном на его официальном сайте.

Президент России Владимир Путин в среду начал двухдневную рабочую поездку на Крымский полуостров, где у него запланированы встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКрым
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