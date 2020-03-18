Минск не получал от Москвы развернутой информации о транзите белорусов через аэропорты

МИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что Россия до сих пор не предоставила развернутой официальной информации по порядку транзитного пропуска белорусов через российские аэропорты. Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза в связи с ситуацией по возвращению на родину белорусских граждан после введения рядом стран ограничений из-за вирусной инфекции COVID-19.

"Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала", - говорится в опубликованном в среду заявлении.

Доступные варианты

По словам дипломата, по актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов "Домодедово" и "Шереметьево". "Обращаем особое внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Республику Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", в течение 24 часов", - отмечает дипломат.

МИД проинформировал, что ведет работу по возвращении своих граждан в Белоруссию в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами и при взаимодействии с ОАО "Белавиа". При этом в заявлении указывается, что всеми рейсами "имеют право и активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств".

Речь, в частности, идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям, а с 29 марта Белавиа планирует запуск рейса "Минск - Вена". Достигнута также договоренность о продолжении выполнения рейсов в Египет до 31 марта.

Ситуация сложная, но не критичная

"С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1700 гражданам нашей страны, - говорится в заявлении. - Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине. В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находятся еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время".

Кроме того, еще порядка 1100 граждан Белоруссии находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах.

"Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено", - говорится в заявлении.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах.