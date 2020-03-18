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Brexit

ЕК опубликовала проект соглашения о будущих отношениях с Великобританией

Проект должен быть согласован до конца 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) опубликовала в среду свой проект текста соглашения с Великобританией о будущих отношениях после ее выхода из состава сообщества (Brexit), согласование которого стороны должны закончить до конца 2020 года. Соответствующее заявление и ссылку на полный текст документа опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

"Данный текст демонстрирует, что амбициозное и всеобъемлющее соглашение о будущих отношениях возможно на базе политических договоренностей с Великобританией, достигнутых пять месяцев назад", - прокомментировал публикацию текста главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Он подчеркнул, что в условиях вспышки коронавируса стороны сейчас изучают возможности удаленного продолжения переговоров, в том числе в формате видеоконференции.

Текст 440-страничного документа включает предложения о создании зоны свободной торговли, сотрудничестве в сфере экономики, взаимодействии в сфере охраны законности и борьбы с преступностью, а также предложение Великобритании принять участие в тематических программах Евросоюза. Брюссель даже предложил Лондону сотрудничество в сфере обороны, безопасности и внешней политики, об отсутствии заинтересованности в котором представители Великобритании уже неоднократно говорили.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Теги
БельгияВеликобританияBrexitБарнье, Мишель
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