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В США заявили, что примут ответные меры на решение Китая выслать журналистов

При этом в Госдепартаменте не уточнили, когда Вашингтон собирается принять ответные меры

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Власти США изучают множество вариантов ответных мер на решение Китая отозвать аккредитацию у американских журналистов. Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы просто изучаем меры в порядке взаимности. Если вы хотите быть сверхдержавой, то вы должны ожидать игры на равных условиях, и вам - [сотрудникам] СМИ - должно быть позволено работать так же свободно в Китае, как вы это делаете здесь, в США", - отметил он на брифинге для журналистов в Вашингтоне.

Дипломат подчеркнул, что американские власти примут ответные меры, но не стал уточнять, как и когда. "Существует множество вариантов, которые мы могли бы осуществить", - добавил представитель внешнеполитического ведомства. По его словам, решение Пекина стало неожиданностью для американских властей.

17 марта МИД КНР объявил о массовом отзыве аккредитации у журналистов трех американских газет - The New York Times, Washington Post и The Wall Street Journal, представители которых должны в ближайшее время сдать свои пресс-карты. Эта мера была принята на фоне действий Госдепартамента, который решил сократить число китайских граждан, работающих в государственных СМИ КНР на американской территории, со 160 до 100 человек. До этого Китай аннулировал аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal за публикацию колонки, заголовок которой "Китай - настоящий больной Азии" в Пекине назвали расистским.

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