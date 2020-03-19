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Столицу Иордании изолируют от остальной части страны

Въезды в Амман перекроют утром 19 марта

ТАСС, 19 марта. Вооруженные силы Иордании полностью блокируют в четверг все въезды в столицу королевства Амман в рамках чрезвычайных мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом говорится в переданном агентством Petra заявлении армейского командования.

"Въезды в Амман будут перекрыты с 07:00 утра (08:00 мск - прим. ТАСС), - указывается в нем. - Исключение будет сделано только для лиц, имеющих специальные пропуска".

Как подчеркивает командование, вступает также в силу запрет на перемещения подданных между провинциями страны. "Внутри столицы и в регионах движение автотранспорта будет строго ограничено, - отмечается в коммюнике. - Людям разрешено покидать свои дома только при самой крайней необходимости". Иорданские военные рассчитывают, что подданные короля Абдаллы II "отнесутся со всей ответственностью к выполнению правил, предписанных правительством".

Во вторник иорданский монарх одобрил план чрезвычайных мер из 12 пунктов, выдвинутый кабинетом Омара Раззаза, который предусматривает, в частности, прекращение работы госучреждений, предприятий и общественного транспорта, приостановку издания газет и журналов, закрытие торговых центров, кинозалов и спортклубов. Исключение сделано только для продуктовых магазинов, при этом власти подчеркивают, что запасов продовольствия в королевстве хватит на один год.

Все возвращающиеся в страну подданные будут в обязательном порядке направляться в карантинные лагеря на 14 дней. По сведениям министерства туризма, порядка 1,9 тыс. иностранных гостей, прибывших в Иорданию за последние два дня, помещены сейчас на карантин в курортной зоне Мертвого моря, еще 3 тыс. размещены в отелях Аммана.

10 марта правительство Иордании запретило подданным поездки в Ливан, Сирию и Ирак из-за угрозы заражения коронавирусом. Тогда же власти королевства приостановили пассажирское сообщение с Западным берегом реки Иордан и закрыли морскую границу с Египтом. На настоящий момент в Иордании выявлено 52 случая заражения коронавирусом, умерших пациентов нет. 

Теги
ИорданияАбдалла II (король Иордании)Раззаз, Омар
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