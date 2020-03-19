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Парламентские выборы начались в Вануату

Граждане республики выберут 52 депутатов 

СИДНЕЙ, 19 марта. /ТАСС/. Выборы в парламент Республики Вануату начались в четверг во всех провинциях страны. В 07:30 по местному времени (23:30 18 марта мск) открылись 350 избирательных участков, на которых смогут проголосовать более 270 тыс. избирателей.

Во время голосования граждане республики выберут 52 депутатов парламента, которые в следующие четыре года будут представлять законодательную власть государства. На депутатские кресла претендуют 240 кандидатов, из которых 17 - женщины. По данным национального избирательного управления, в списки избирателей включены 278 877 человек.

В предвыборную гонку вступили 17 партий. Все они были представлены в действующем парламенте, однако ни одна из политических организаций не смогла получить там больше шести мест. После выборов депутатам предстоит выбрать премьер-министра страны и сформировать правительство.

Голосование на парламентских выборах республики Вануату продлится до 16:30 (08:30 мск).

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Вануату
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