Президент Киргизии призвал не допускать политических спекуляций из-за коронавируса

БИШКЕК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал не допускать политических спекуляций в стране после появления в ней первых инфицированных коронавирусом. Об этом он заявил в четверг в Бишкеке во время встречи с премьером Мухаммедкалыем Абылгазиевым, спикером парламента Дастанбеком Джумабековым и лидерами парламентских фракций, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Государственные органы приняли активные меры по пресечению деятельности недобросовестных торговцев в экономической сфере, которые, пользуясь случаем, хотели обогатиться за счет повышения цен. Теперь самое главное - я призываю не допустить политических спекуляций", - цитирует президента его пресс-служба. По словам Жээнбекова, сейчас в республике "очень легко критиковать и давать советы" принимающим меры по нераспространению вируса госорганам, однако на этом этапе "не время увлекаться и блистать экспертным мнением".

"Ситуация полностью находится под контролем, большая армия медиков усиленно трудилась над недопущением проникновения инфекции в страну. Проведена хорошая работа по обеспечению экономической безопасности и предупреждению заболевания", - считает глава государства. В то же время он объявил, что намеченная на 23 марта - 1 апреля перепись населения в Киргизии из-за коронавируса пройдет "ровно на один месяц позже".

В среду министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев объявил о трех заразившихся коронавирусом жителях республики. Уже установлено, что 12 марта они прибыли авиарейсом в Бишкек из Саудовской Аравии и являются жителями Сузаского района Джалал-Абадской области, где введен режим чрезвычайной ситуации.

На случай обострения ситуации с коронавирусом в двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы для больных. Власти страны в профилактических целях приостановили импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запретили проведение культурно-массовых мероприятий, закрыли театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, ночные клубы, детские площадки в торгово-развлекательных центрах, а также точки общепита, в которых насчитывается более 50 посадочных мест.

Кроме того, запрещен въезд граждан иностранных государств, отменено авиационное и железнодорожное сообщение почти по всем международным направлениям. Как минимум до 8 апреля на карантин закрыты школы, вузы и детские сады. На пограничных пунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. Под наблюдением сейчас находятся свыше тысячи человек, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировавших с заболевшими.