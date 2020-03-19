В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8,5 тыс.

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 152, достигнув 8565. За сутки умерли семь человек, общее число летальных исходов достигло 91, сообщил в среду Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

97 заболевших выявлены в городе Тэгу, 12 - в провинции Кёнсан-Пукто, 12 - в Сеуле. По данным южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 407 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 1947 человек.