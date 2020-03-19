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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8,5 тыс.

Умер 91 человек

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 152, достигнув 8565. За сутки умерли семь человек, общее число летальных исходов достигло 91, сообщил в среду Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

97 заболевших выявлены в городе Тэгу, 12 - в провинции Кёнсан-Пукто, 12 - в Сеуле. По данным южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 407 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 1947 человек.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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