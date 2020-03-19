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Переговоры по Brexit продолжатся, несмотря на заражение Барнье коронавирусом

Мишель Барнье в четверг сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после выхода королевства из состава сообщества продолжатся, несмотря на выявление коронавируса у главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Переговоры будут продолжены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Мишель Барнье в четверг сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо.

Ранее в среду Еврокомиссия опубликовала свой проект текста соглашения с Великобританией о будущих отношениях после ее выхода из состава сообщества (Brexit), согласование которого стороны должны закончить до конца 2020 года. Текст 440-страничного документа включает предложения о создании зоны свободной торговли, сотрудничестве в сфере экономики, взаимодействии в сфере охраны законности и борьбы с преступностью, а также предложение Великобритании принять участие в тематических программах Евросоюза. Брюссель даже предложил Лондону сотрудничество в сфере обороны, безопасности и внешней политики, об отсутствии заинтересованности в котором представители Великобритании уже неоднократно говорили.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

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BrexitРаспространение коронавируса нового типа
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