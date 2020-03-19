{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине

Оппозиция на Украине оспорила в Конституционном суде закон об образовании

Закон вступил в силу 18 марта. Он предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" оспорила в Конституционном суде Украины (КСУ) закон о полном среднем образовании, который ущемляет права национальных меньшинств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба политсилы.

"Дискриминирующий закон "О полном общем среднем образовании" нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", - пояснили свое обращение в пресс-службе партии. На этом основании партия просит КСУ признать документ неконституционным.

Закон "О полном общем среднем образовании" вступил в силу 18 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 13 марта. Закон предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Он предполагает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к девятому классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.

Теги
УкраинаСитуация вокруг закона об образовании на Украине
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
НАТО пересмотрела программу учений в связи с пандемией коронавируса
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил при этом, что крупнейшие в этом году стратегические учения Defender 2020 не отменены, был пересмотрен их формат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС