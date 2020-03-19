Оппозиция на Украине оспорила в Конституционном суде закон об образовании

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" оспорила в Конституционном суде Украины (КСУ) закон о полном среднем образовании, который ущемляет права национальных меньшинств. Об этом сообщила в четверг пресс-служба политсилы.

"Дискриминирующий закон "О полном общем среднем образовании" нарушает часть 3 статьи 10 Конституции Украины, которая гласит, что на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины", - пояснили свое обращение в пресс-службе партии. На этом основании партия просит КСУ признать документ неконституционным.

Закон "О полном общем среднем образовании" вступил в силу 18 марта. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 13 марта. Закон предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Он предполагает три модели изучения государственного (украинского) языка в школах. Первая касается коренных народов, которые не проживают в своей языковой среде и "не имеют государства, которое бы этот язык защищало и развивало". В первую очередь речь идет о крымских татарах. Для них предусматривается возможность обучения на языке коренного народа наряду с "основательным изучением украинского языка".

Вторая модель предусмотрена для школ национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды использование этой модели может быть разным, но основы такие: на родном языке, наряду с изучением государственного, учащиеся будут обучаться в начальной школе; в пятом классе не менее 20% годового объема учебного времени должно занимать преподавание на украинском с постепенным увеличением к девятому классу до 40%; в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно занимать преподавание на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одному из языков, родственных украинскому, а также проживающих преимущественно в речевой среде родного языка. Это в первую очередь касается русского языка. В рамках этой модели в начальной школе преподавание будет вестись на языке меньшинства наряду с изучением украинского, а с пятого класса не менее 80% учебного времени будет отдано преподаванию на государственном языке.