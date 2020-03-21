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Распространение коронавируса нового типа

ДНР закрыла пункты пропуска на линии разграничения с Украиной из-за коронавируса

Всем жителям республики была дана возможность вернуться домой до 21 марта

ДОНЕЦК, 21 марта. /ТАСС/. Движение граждан через линию разграничения Донецкой народной республики (ДНР) с подконтрольной Украине территорией прекращено в 00:00 субботы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как заявил ранее глава ДНР Денис Пушилин, основанием для этой меры послужил рост числа заболевших COVID-19 на подконтрольной Киеву территории. При этом всем жителям ДНР была дана возможность вернуться домой до 21 марта.

14 марта Пушилин ввел в республике режим повышенной готовности из-за возможности распространения коронавирусной инфекции. В числе прочего лицам, прибывшим из стран с неблагополучной ситуацией с COVID-19, в том числе с Украины, из КНР, Испании, Италии, Ирана, Кореи, Франции и Германии, предписано самоизолироваться на 14 дней со дня прибытия.

На данный момент в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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