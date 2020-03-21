Посол Ирана в РФ: США санкциями в разгар пандемии проявляют антигуманность к простым людям

По его словам, Тегеран получает сигналы лишь об усилении американских санкций. "У американских должностных лиц подход не гуманный, а политический. Даже сейчас, за последние дни, некоторые иранские компании вновь подверглись санкциям, - указал Джалали. - Одна страна, один народ в мире сказал, что хочет стоять на своих ногах и не хочет подчиняться американцам, что хочет противостоять любым навязанным извне сценариям, особенно тем, которые диктуются меркантильными соображениями. Возможно, США думают, что сегодня пришел день отомстить за это. Но мы преодолеем эту беду".

Джалали также обратил внимание на стратегию США, согласно которой на словах американцы проявляют мягкость, а на деле - лишь силу и жесткость. "В публичном поле они говорят, что хотят помочь, что выражают сожаление в связи с тем, что происходит с народом Ирана. Так если вы выражаете сожаление, тогда почему не снимаете санкции? - задался он вопросом. - Никто уже не может отрицать, что эти санкции наносят вред иранскому народу. Это абсолютно неоспоримо, и все мировое сообщество, все человечество пришло к выводу, что как раз санкции наносят удар по Ирану".

Иранский дипломат также упомянул недавнее заявление МИД России, в котором американские санкции в отношении Тегерана в нынешних условиях были названы циничными и антигумаными. "У нас в различных странах есть много финансовых источников, наш народ тоже нуждается в медикаментах, лекарственных препаратах. Но мы не можем снять эти деньги, чтобы купить медикаменты и отвезти их в страну, - сообщил иранский посол. - Мир запомнит эти антигуманные действия и недобросовестное поведение американцев, мы запомним это навсегда и никогда не забудем".