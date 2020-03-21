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Президент Грузии допустила перенос запланированных осенью парламентских выборов из-за ЧП

ТБИЛИСИ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что запланированные на октябрь парламентские выборы пройдут в установленные сроки после завершения в стране чрезвычайного положения или же в случае необходимости будут незначительно перенесены.

"Выборы пройдут на шестой месяц после прекращения чрезвычайного положения. Однако я надеюсь, что мы сможем завершить чрезвычайное положение в такие сроки, чтобы не пришлось переносить время проведения запланированных выборов или же перенести, но незначительно", - сказала Зурабишвили в субботу, представляя парламенту приказ о введении в стране режима ЧП до 21 апреля.

Теги
Грузия
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