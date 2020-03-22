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Политический кризис в Абхазии

В Абхазии началось голосование на повторных выборах президента

На высший пост претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Повторные выборы президента начались в Абхазии.

"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование на выборах президента страны", - сообщил ТАСС представитель Центральной избирательной комиссии республики. По его словам, голосование проводится на 154 участках, в том числе двух в России - в Москве и Черкесске.

В списки избирателей внесены более 128 тыс. человек, это чуть более половины граждан страны. В качестве международных наблюдателей на выборах присутствуют представители Южной Осетии и Приднестровья, также наблюдать за голосованием будут восемь сотрудников посольства России в Абхазии. Совет Госдумы решил не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии из-за ситуации с распространением коронавируса.

В обеспечении общественного порядка в день выборов задействовано около тысячи сотрудников милиции. В связи с ситуацией с коронавирусом все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и асептическими растворами для рук.

На высший пост претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. В паре с Ардзинбой кандидатом в вице-президенты баллотируется директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, в паре с Бжанией - бывший министр культуры Бадра Гунба, в паре с Дзапшбой - предприниматель Виктор Хашба.

Восьмые выборы

Выборы президента Абхазии проводятся в восьмой раз с 1994 года. В январе этого года кассационная коллегия Верховного суда признала недействительными результаты состоявшихся впервые в два тура в августе и сентябре 2019 года выборов, по итогам которых победил действующий президент Рауль Хаджимба, на основании чего Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы президента на 22 марта. Хаджимба подал в отставку в январе после нескольких дней протестов оппозиции в стране.

Согласно законодательству, выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняли участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Избранным считается кандидат в президенты, который получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Теги
АбхазияПолитический кризис в Абхазии
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