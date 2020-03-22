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Распространение коронавируса нового типа

В Чили вводят комендантский час

Общее число зараженных коронавирусом в стране достигло 632 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Чили приняло решение ввести комендантский час с 22:00 до 05:00 из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Хаиме Маньялич.

"Президент распорядился, что с сегодняшнего дня на всей территории страны действует комендантский час с 22:00 до 05:00", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Chilevisión.

По словам министра, "все люди должны находиться у себя дома и таким образом сократить социальные контакты".

"Со вчерашнего дня у нас 95 новых случаев коронавируса, таким образом общее число зараженных достигло 632 человек", - сообщил Маньялич. По его словам, из всех заболевших в больницах находится 31 человек, из них двое в критическом состоянии.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. Один человек умер от вызываемой инфекцией болезни. С 18 марта Чили закрыла границу для въезда иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера также объявил о введении в республике режима катастрофы.

Теги
Пиньера, СебастьянЧилиРаспространение коронавируса нового типа
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