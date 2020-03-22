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Бжания пока не называет себя победителем на выборах президента Абхазии

Он ждет официальных результатов ЦИК

СУХУМ, 22 марта. /ТАСС/. Оппозиционер Аслан Бжания заявил, что у него "есть позитивные и обнадеживающие" результаты итогов выборов президента, однако он намерен дождаться официальных данных ЦИК, поэтому пока отказывается называть себя победителем.

"Я жду объявления официальных результатов. Есть дух и буква закона: подождем, не будем спешить. Есть определенные данные, они должны быть уточнены", - сообщил он ТАСС.

Отвечая на вопрос, какими данными он располагает, Бжания отметил: "Позитивные такие, обнадеживающие".

Его оппонент, министр экономики Адгур Ардзинба уже поздравил Бжанию с победой. "Я никогда не употреблял термин "победитель" или "проигравший". У нас не будет проигравших, потому что у нас очень много проблем, которые необходимо решать большим кругом лиц, тем более таким кругом лиц, который имеет определенный опыт в этой области. Я очень рассчитываю, что, сложив наши усилия, многое получится", - сказал Бжания на встрече с Ардзинбой.

Теги
Абхазия
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Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Он пообещал помогать оппоненту
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