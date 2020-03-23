Сенат США пока не смог принять пакет экономических мер по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в рамках процедурного голосования в воскресенье пока не смог принять законопроект о пакете стимулирующих экономику мер на $1,6 трлн, призванных преодолеть последствия распространения коронавируса. Документ не набрал достаточного числа голосов, поскольку демократы верхней палаты считают, что инициатива должна быть частично пересмотрена.

В рамках пакета предусмотрены пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить выплаты в размере тысячи долларов. Как отметил министр финансов США Стивен Мнучен в интервью телеканалу "Fox Business", федеральные власти готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно $4 трлн.

Президент США Дональд Трамп 18 марта подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 409 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.