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Распространение коронавируса нового типа

В двух крупнейших городах Мадагаскара введен карантин и комендантский час

На острове выявили 12 случаев инфицирования новым коронавирусом

ПРЕТОРИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Запрет для жителей покидать свои дома без особой нужды вступил в понедельник в силу в двух крупнейших городах Мадагаскара - столице страны Антананариву и расположенном на востоке острова Туамасине. Об этом сообщила новостная служба News24.

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Распоряжение о введении жестких карантинных мер в связи с пандемией коронавируса издал президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Он также ввел запрет на работу всех магазинов, за исключением продуктовых, запрещено передвижение любого транспорта, кроме как для перевозки товаров первой необходимости. Только один человек из каждой семьи может выходить на улицу для закупки продовольствия. Открытыми остаются банки.

В ночное время суток в Антананариву и Туамасине введен комендантский час. "Нарушители этих правил будут подвергаться суровым наказаниям", - подчеркнул глава государства в телевизионном обращении к нации. Население столицы составляет 1,4 млн человека, Туамасины - 210 тыс.

На текущий день на Мадагаскаре выявлено 12 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Теги
Радзуэлина, АндриМадагаскарРаспространение коронавируса нового типа
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