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Президентские выборы пройдут в Малави 2 июля

Избирком страны назначил дату повторного голосования

ПРЕТОРИЯ, 23 марта. /ТАСС/. Глава Избирательной комиссии Малави Джейн Анса объявила о проведении 2 июля президентских выборов в стране. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse.

"Мы объявляем, что выборы состоятся 2 июля", - сказала Анса в ходе пресс-конференции.

В конце февраля парламент страны постановил провести президентские выборы 19 мая. Однако в Избиркоме заявили, что не могут подготовиться к голосованию в столь краткие сроки.

Конституционный суд Малави 3 февраля отменил результаты состоявшихся в мае 2019 года президентских выборов, на которых победителем избирательная комиссия объявила нынешнего главу государства Питера Артура Мутарику. Судьи единогласно признали, что в ходе голосования были допущены существенные нарушения. Одновременно суд постановил провести в течение ближайших пяти месяцев повторное голосование.

Мутарика заявил 5 февраля, что не согласен с решением суда, и подал иски с требованием пересмотреть решение об отмене результатов президентских выборов.

Теги
МалавиМутарика, Питер Артур
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