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Распространение коронавируса нового типа

Индия останавливает все внутренние авиарейсы с 25 марта

Ограничения не распространяются только на грузовые рейсы

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 марта. /ТАСС/. Индия останавливает со среды все внутренние пассажирские авиарейсы на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства.

"Регулярные внутренние авиарейсы прекращаются с полуночи после 23:59 индийского времени 24 марта. Авиакомпании должны планировать работу так, чтобы приземлиться в пункте назначения до 23:59 24 марта", - говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются только на грузовые рейсы.

При этом международные авиарейсы были закрыты в Индии на прошлой неделе.

По данным индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, в стране зарегистрированы 415 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 24 заболевших выздоровели, семь граждан умерли.

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ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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