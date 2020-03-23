В Киеве ограничили число посетителей магазинов и аптек

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Киев ввел новые ограничения в связи с пандемией коронавируса, ограничив количество посетителей магазинов и аптек. Об этом сообщил в понедельник на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"В магазинах и аптеках мы вводим дополнительные правила, ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 кв м площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений, а также обеспечить выполнение ранее введенных противоэпидемических мероприятий", - сказал он.

Кличко отметил также, что обратился с просьбой к правительству об отмене НДС на коммунальные тарифы в связи с карантином.

Кроме того, мэр сообщил, что доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров в аптеки, магазины, больницы и другие учреждения социальной сферы будет осуществляться в обычном режиме. Он добавил также, что соцработники города обеспечивают продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян пожилого возраста и тяжело больных.

Мэр сказал, что все детские площадки закрыты для посещения и призвал не нарушать ограничения.

Кличко сказал также, что на сегодня в столице Украины подтверждены 24 случая коронавируса, госпитализированы 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей. Всего, по его словам, в Киеве "быстрыми тестами проверили 594 человек".

На Украине по состоянию на утро 23 марта выявлены 73 случая коронавирусной инфекции, из них три смертельных.