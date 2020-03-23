Медведчук назвал цинизмом решение Киева запретить жителям Донбасса въезд на Украину

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Власть Украины продемонстрировала циничное отношение к жителям Донбасса, прекратив пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал в понедельник председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Украина с 22 марта прекратила пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории Донбасса. В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям - к гражданам Украины", - говорится в заявлении политика.

Учитывая число заболевших в Европе, откуда массово возвращаются украинцы, и число больных в республиках Донбасса, отказ Украины принимать граждан с неподконтрольных территорий - это "шаг, лишенный смысла" и заставляющий "сомневаться в адекватности украинской власти", считает политик. "Но самое страшное в нем - демонстративный отказ от соблюдения конституционных прав своих сограждан, незаконный и циничный, который с радостью будет поддержан различными маргиналами национал-радикального толка", на мнение которых ориентируется нынешняя власть, добавил глава политсовета ОПЗЖ.

После подобного шага, считает он, сложно говорить о "возвращении Донбасса через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях". В то же время, подчеркнул Медведчук, правительство РФ разрешило въезд жителей Донбасса в Россию.

На Украине в связи с пандемией коронавируса введен карантин с 17 марта по 3 апреля. В Киеве и Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях ввели чрезвычайное ситуацию. Штаб силовой операции в Донбассе ранее сообщил, что "с целью недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции" с 22 марта временно прекращается пропуск через линию разграничения. На утро 23 марта в стране выявлены 73 случая коронавирусной инфекции. Из них три смертельных.

Правительство РФ 23 марта разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик. Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно, на период с 18 марта по 1 мая, ограничен въезд в Россию граждан других стран. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны.