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Распространение коронавируса нового типа

Помпео заявил, что коронавирус попал в пять стран из-за недосмотра властей Ирана

По его утверждениям, иранские власти игнорировали предупреждения медиков, скрывали смерть первого пациента с коронавирусом в стране и продолжают "врать иранскому народу и всему миру о числе зараженных и умерших"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в том, что их пренебрежительное отношение к ситуации с распространением коронавируса нового типа привело к попаданию вируса в пять других стран. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"В феврале рейсы иранской <...> авиакомпании Mahan Air совершили не менее 55 перелетов между Тегераном и Китаем, продолжая распространять вирус из Уханя. По меньшей мере в пяти странах первые случаи [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 стали прямым следствием пренебрежительного отношения властей Ирана к здоровью людей", - написал Помпео.

Он утверждал, что иранские власти игнорировали предупреждения медиков, скрывали смерть первого пациента с коронавирусом в стране и продолжают "врать иранскому народу и всему миру о числе зараженных и умерших". Помпео также отметил, что Тегеран отказался от помощи в борьбе с эпидемией со стороны США, продолжая при этом обвинять Вашингтон в том, что американские санкции мешают справиться с коронавирусом.

Согласно последним, данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Иране составило чуть более 23 тыс., умерли 1812 человек.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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