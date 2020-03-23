Эспер заявил, что вспышка коронавируса негативно скажется на боеготовности армии США

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса нового типа негативно отразится на боевой готовности Вооруженных сил (ВС) США. Это признал в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер.

"Что касается готовности, то, как некоторые из вас знают, у нас 133 военнослужащих заразились вирусом. Мы о них тщательно заботимся, внимательно за ними наблюдаем, у меня была возможность переговорить с несколькими из них. По мере распространения этого вируса мы, разумеется, будем видеть все большее воздействие на военнослужащих в наших рядах. Уверен: несмотря на то, что у нас, возможно, будет определенное воздействие на готовность, это не повлияет на нашу способность проводить наши миссии в области национальной безопасности внутри страны и за рубежом", - заявил Эспер.

"Я полностью уверен, - подчеркнул далее шеф Пентагона, - в выносливости и состояния здоровья наших сил, способности командиров надлежащим образом применять наших ресурсы, в том числе людские". "Если эта пандемия будет продолжаться теми темпами, которые предсказываются некоторыми [специалистами], то с течением времени можно будет увидеть некоторое воздействие на готовность. Мы сокращаем определенные учения. А сокращение учений с течением времени способно сказаться на готовности", - отметил Эспер.

Тем не менее, заверил он, речь не идет об утрате ВС США боевой готовности, ослаблении национальной обороны. "Однако ничего такого, что заставляет меня опасаться воздействия на готовность проводить наши национальные миссии. Мне кажется, речь идет просто о здравом смысле", - сказал глава военного ведомства США.