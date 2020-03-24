США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. США сокращают на 1 млрд долларов финансовую поддержку Афганистану после провалившихся переговоров о создании "инклюзивного правительства". Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно распространенному документу, Соединенные Штаты сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла "не смогли договориться об инклюзивном правительстве". В заявлении указывается, что Вашингтон намерен "пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном".

"В том числе мы уже сегодня объявляем о разумном ограничении наших трат в Афганистане и немедленно сокращаем на $1 млрд нашу финансовую поддержку в этом году, - указывается в заявлении. - Мы готовимся сократить ее еще на $1 млрд в 2021 году".

Госсекретарь США прибыл в Афганистан в понедельник с необъявленным визитом. Как сообщило агентство Reuters, цель поездки Помпео - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

18 февраля Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Его основной конкурент Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители "Талибана" назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.