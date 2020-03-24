{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США сокращают на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану

На столько же планируется сократить поддержку в 2021 году

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. США сокращают на 1 млрд долларов финансовую поддержку Афганистану после провалившихся переговоров о создании "инклюзивного правительства". Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно распространенному документу, Соединенные Штаты сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр, кандидат в президенты Абдулла Абдулла "не смогли договориться об инклюзивном правительстве". В заявлении указывается, что Вашингтон намерен "пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном".

"В том числе мы уже сегодня объявляем о разумном ограничении наших трат в Афганистане и немедленно сокращаем на $1 млрд нашу финансовую поддержку в этом году, - указывается в заявлении. - Мы готовимся сократить ее еще на $1 млрд в 2021 году".

Госсекретарь США прибыл в Афганистан в понедельник с необъявленным визитом. Как сообщило агентство Reuters, цель поездки Помпео - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

18 февраля Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Его основной конкурент Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители "Талибана" назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
Средства ПВО Сирии сбили беспилотник у авиабазы Хмеймим
Данных о пострадавших и разрушениях нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС