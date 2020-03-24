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Распространение коронавируса нового типа

США выделят Афганистану $15 млн на борьбу с коронавирусом

В Госдепе подчеркнули, что на такой шаг Вашингтон идет несмотря на сокращение финансовой помощи Афганистану

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. США выделят Афганистану $15 млн на борьбу с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном в понедельник пресс-службой внешнеполитического ведомства.

"Для того, чтобы продемонстрировать непоколебимое стремление Америки помогать народу Афганистана, США предоставят $15 млн на борьбу с распространением коронавируса на территории этой страны", - говорится в распространенном документе. В Госдепе подчеркнули, что на такой шаг Вашингтон идет несмотря на сокращение финансовой помощи Афганистану после провалившихся переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра, кандидата в президенты Абдуллы Абдуллы о создании "инклюзивного правительства".

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Афганистан в понедельник с необъявленным визитом. Как сообщило агентство Рейтер, цель поездки Помпео - содействие переговорам по вопросу обмена пленными между афганским правительством и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

18 февраля Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Его основной конкурент Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Представители "Талибана" назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

 

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Теги
АфганистанСШАРаспространение коронавируса нового типа
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