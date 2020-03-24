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Распространение коронавируса нового типа

Трамп заявил о координации экономических мер в связи с пандемией с другими лидерами G7

В США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп координирует с другими лидерами Группы семи (G7) экономические меры, которые будут приниматься в ответ на ситуацию с коронавирусом. Об этом американский лидер заявил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Да, мы с ними очень близки. У нас было несколько замечательных разговоров, а в дополнение к этому я разговаривал с некоторыми из них лично. Да, мы очень тесно сотрудничаем", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, координирует ли он экономический ответ на пандемию с лидерами G7.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 570 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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