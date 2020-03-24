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СМИ: глава МОК, премьер Японии, власти Токио и оргкомитет Олимпиады обсудят судьбу Игр

Ранее глава японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Японские власти и Организационный комитет летней Олимпиады 2020 года согласовывают проведение телефонного разговора с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Игр с учетом ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Разговор должен состояться в течение дня. С японской стороны в нем примут участием премьер-министр Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. В частности, они планируют обсудить вариант переноса Олимпиады и возможные новые сроки проведения Игр.

Газета "Санкэй" во вторник сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку Олимпиады в Токио максимум на один год. Отмечается, что такой срок переноса связан с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, и поэтому на два года откладывать соревнования было бы проблематично.

Ранее в понедельник глава японского правительства заявил, что вариант с переносом летней Олимпиады в Токио возможен, если нельзя будет провести соревнования в обычном формате на фоне ситуации с масштабами распространения коронавируса. Он также добавил, что нынешние условия в мире не соответствуют тем, в которых следовало бы организовывать соревнования.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки. В понедельник Национальный олимпийский комитет Канады первым отказался отправить сборную в Токио.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типаВлияние коронавируса на спорт
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