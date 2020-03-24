Турецкий полковник заверил, что маршрут патруля с РФ на трассе М-4 в Идлибе будет расти

САРАКИБ /Сирия/, 24 марта. /ТАСС/. Представитель турецкой части патруля заверил российских военных полицейских, что маршрут совместного патрулирования на участке трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии будет увеличиваться.

Как сообщали в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС), в соответствии с российско-турецким соглашением 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию. При этом "в целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена". По данным ЦПВС, Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие патрулированию трассы М-4 в Идлибе.

"Мы будем постепенно увеличивать расстояние, как мы вместе действовали в районе Эль-Камышлы. Начали с малого, и постепенно увеличивали протяженность маршрута. Нам главное - обеспечить безопасность, так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель - принести мир на эту землю", - сказал полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу представителям российской военной полиции после второго патрулирования.

"Будем продолжать работу, ждем следующей встречи", - ответил представитель российской военной полиции.

Совместное патрулирование

Первое совместное патрулирование состоялось 15 марта от западной окраины Саракиба (провинция Идлиб). Тогда, по данным Минобороны РФ, протяженность маршрута была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием женщин и детей в качестве живого щита. Турецкой стороне было предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М-4.

Эта трасса является важнейшей транспортной артерией Сирии, она соединяет экономическую столицу Сирии Алеппо с главным портовым городом страны