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Распространение коронавируса нового типа

В ООН призвали ослабить санкции в отношении Ирана и других стран, пострадавших от пандемии

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала ослабить или приостановить санкции в отношении ряда государств, пострадавших от пандемии коронавируса нового вида. Об этом говорится в ее заявлении, распространенном во вторник в Женеве.

Как отмечается в пресс-релизе, речь идет о таких странах, как Иран, Венесуэла, Куба, Зимбабве и КНДР.

"В нынешний исключительный момент как по мотивам, связанным с глобальными усилиями в сфере общественного здравоохранения, так и в целях поддержки прав человека и сохранения жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены", - подчеркнула Бачелет.

Теги
ИранБачелет, МишельРаспространение коронавируса нового типа
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