В ДНР заявили, что Киев отказался согласовать новые участки разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 марта. /ТАСС/. Вопрос согласования новых участков разведения сил и средств в Донбассе обсудили во вторник участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в режиме видеоконференции. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня, 24 марта, состоялось заседание рабочей группы по вопросам безопасности в формате видеоконференции, которое началось в 10:00 по московскому времени и продлилось четыре часа, - сообщило представительство ДНР в СЦКК. - На повестку дня были вынесены вопросы по обеспечению устойчивого режима прекращения огня на линии соприкосновения, согласование новых участков для разведения сил и средств, а также определение приоритетных локаций для проведения противоминных мероприятий".

В представительстве ДНР отметили, что Киев отказался согласовать участки для разведения сил. "Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков", - отметил представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

По его словам, в ходе заседания подгруппы ДНР представила для рассмотрения два дополнительных альтернативных варианта участков для отвода южнее Донецка. Свои предложения по двум участкам внес также представитель ЛНР, в то время как украинская сторона не внесла ни конструктивных изменений в свои предыдущие предложения, ни дополнительных альтернативных локаций, отметил представитель ДНР. Никоноров акцентировал внимание на том, что за последние две недели значительно увеличилось количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым районам республики, которые привели к гибели и ранению мирных жителей.

На встрече обсуждалась также необходимость проведения противоминных мероприятий вблизи линии соприкосновения. Представительство ДНР в СЦКК отмечает, что стороны достигли взаимопонимания по вопросу необходимости проведения разминирования, для чего в ближайшее время решено составить детальные списки инфраструктурных объектов и социально значимых дорог, где после предоставления гарантий безопасности будут начаты работы.

Заседание политической подгруппы контактной группы, которое также должно было пройти во вторник в режиме видеоконференции, было отменено в связи с неудовлетворительным самочувствием членов украинской делегации. На среду в режиме видеосвязи должны состояться заседания подгрупп по экономике и гуманитарным вопросам. Итоги работы подгрупп будут подведены в четверг участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины также в режиме видеоконференции. Такой формат работы был согласован сторонами переговоров в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Решение "нормандской четверки"

Участники саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря в Париже, зафиксировали в итоговом коммюнике рекомендацию сторонам конфликта в Донбассе провести разведение сил на трех новых участках до конца марта.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщала, что к настоящему времени удалось предварительно "условно" согласовать два участка - в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово" и Донецкой фильтровальной станции - Авдеевской промзоны, но предстояло еще уточнить координаты этих зон.

При этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, принимавший участие в прошлом заседании контактной группы, заявил по итогам встречи, что стороны договорились о "необходимости поиска новых компромиссных участков именно с точки зрения обеспечения безопасности сторон".